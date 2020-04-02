فيديو .. فضل شاكر يطرح أحدث كليباته بتوحشيني

طرح الفنان فضل شاكر أحدث كليباته، والذي يحمل أسم بتوحشيني، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب بتوحشيني من إخراج والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة. Advertisements يذكر أن الفنان فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان يا ترى، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، و‏ ‏توزيع ‏زاهر ديب، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرخها عبر موقع يوتيوب.

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