عازف شهير يستسلم لفيروس كورونا ويرحل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ليديا ليبمان المسؤولة الإعلامية لـ عازف البوق الشهيرلموسيقى الجاز الأميركي ​والاس روني​ وفاته أول من أمس الثلاثاء بعدما تمكن فيروس كورونا من هزيمته.

وقالت "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".

وأضافت ليبمان في بيان لها نقلته سي أن أن : "العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي. لقد كان شرفًا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي. لا يمكنني حتى البدء في التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه"

أما حساب أسطورة الجاز الرحل ​مايلز ديفيس​ على احد مواقع التواصل الاجتماعي فعبر عن حزنه الشديد لرحيل روني وكتب : "لقد شعرنا بالصدمة لأن شقيقنا عازف البوق والاس روني توفي اليوم... كان والاس قوة عالمية في مجتمع الجاز، لعب مع مايلز في حفل مونترو التاريخي الذي أخرجه كوينسي جونز... لقد كان محبوبًا وموجهًا من قبل مايلز. سنفتقدك، نحن نحبك".