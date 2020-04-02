نقل كاردي بي الى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجمة ​كاردي بي​ قد نقلت الى المستشفى بسبب شعورها بآلام حادة في المعدة، وذلك من اجل القيام بالفحوصات الطبية اللازمة.

الجدير ذكره ان كاردي بي كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو على صفحتها الخاصة لتتحدث مع جمهورها، حيث أنها خرجت في العديد من الفيديوهات المباشرة لتتحدث عن كورونا وجلوسها في المنزل.

وظهرت كاردي بي مستاءة حيث وضعت أمامها أطباق الطعام وبكت وهي تقول "المفروض أن أكون في مطعم السوشي الآن"، ما أثار موجة من السخرية ضدها.

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