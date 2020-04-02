أحمد الفيشاوي يتغزل بزوجته في عيد ميلادها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ من زوجته ​ندى كامل​ بالتهنئة لمناسبة عيد ميلادها معبراً عن حبه لها وإعجابه بجمالها وذلك عبر نشره صورة لها نشرها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :"كل سنه وانتي زي البدر المنور".

وندى كامل هي الزوجة السادسة للفيشاوي بعد خمس زيجات سابقة فاشلة.

من جهة أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذي تأجل عرضه في دور العرض السينمائي إلى موسم عيد الفطر المُقبل ويلعب فيه البطولة إلى جانب الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.

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