ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​مها أحمد​ صورة قديمة من زفافها على زوجها الممثل المصري ​مجدي كامل​.

وعبرت مها عن سعادتها بالزواج منه، قائلة: "طول عمرى كنت بحلم إن ربنا يكرمني ويكون من نصيبي شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبني ويحطني جوة عنيه، الحمد لله رب العالمين إني من أول يوم دخلت فيه المعهد، وبدأت تحقيق طموحي الفني، ربنا رزقني بالهدية اللي كنت بحلم بيها".

وتابعت: "وهي أنت من أفضل وأجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظرة منه لكن ربنا أراد أنك تختارني وتحبني وتراعي ربنا فيا، وأنا بقلب فألبوم ذكرياتي الجميلة افتكرت كل كلمة حلوة قلتهالي كل طبطبه طبطبت فيها عليا كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبي وأخويا وأبويا وأستاذي وابني عمرك محرمتني من حاجه كنت سخي فكل حاجة، ربنا يخليك ليا ولولادك".

واضافت: " يمكن الظروف الصعبه اللي مرينا بيها عمرك محسستني إن الحمل تقيل عليك رغم إنى عارفة إنه تقيل وتقيل قوي بس أنت قد كل صعب زوجي وأفتخر النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدي كامل".

وختمت: "أسفة طبعا إني أقول القاعدة مدة طويلة فالبيت أعتقد انها مصلحه لكل زوج وزوجة يطلعوا ألبوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا أحلى أيام العشرة الطيبة يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء، بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلي فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمري نجم النجوم مجدي كامل".

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا كانت مها أحمد في حفل زفافها..وماذا عن ظروفها الصعبة؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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