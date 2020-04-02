أيمن زيدان يستمتع بأجواء هذه القرية السورية والصورة بتقنية 360 درجة

ميرنا وليد - بيروت - استغل الممثل والمخرج السوري ​أيمن زيدان​ فرصة إيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية في سوريا لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد- 19)، واختار زيارة قرية ​الكفرون​ السورية الجميلة للاستمتاع بأجوائها.

ونشر زيدان صورة التقطت له بتقنية 4d وهي التقنية التي تسمح للمشاهد بأن يرى المكان من جوانبه الأربعة بزاوية 360 درجة ليوثق هذه اللحظة فظهر فيها واقفاً وفي الخلفية بدت بيوت قروية جميلة وأشجار وقناة تتدفق بها المياه.

إشارة إلى أن آخر أعمال أيمن زيدان كان فيلم أمينة الذي كان نقطة تحول في مسيرته الفنية وأبرزت قدراته الإخراجية العالية.

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