ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان ​راغب علامة​ عن سعادته وشكره للعناية الإلهية التي أنقذت ابنه خالد علامة من الموت إثر تعرّضه لحادث سير أدى إلى انقلاب سيارته وذلك على طريق ضبية -بيروت.

وكتب الفنان راغب علامة عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في أول تعليق له بعد الحادثة:"الحمد لله حباً الحمد لله شكراً الحمد لله رجاءً وطاعةً الحمد لله دائماً وأبداً الحمد لله".

وجاءت التعليقات من جمهوره لتهنئ راغب على سلامة ابنه وتثني على كلامه.

لـ راغب علامة نقول من موقع الخليج 365 :الحمد لله على سلامة خالد وحماك الله وعائلتك من كل ضرر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة في أول تعليق بعد تعرض ابنه لحادث سير-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.