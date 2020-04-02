ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية السورية ​همسة منيف​ لموقع "الفن" أنها واثقة من التغلب على ​فيروس كورونا​، وأن صحتها بدأت تتماثل بالشفاء رويداً رويداً.

وأبدت امتنانها لكل الأصدقاء المحبين الذين منحوها كماً كبيراً من الحب، كما وجهت شكرها لأصدقائها الذين يؤمنون لها كافة الأغراض من طعام وشراب ووسائل تعقيم إلى منزلها ولكن على الباب من دون أن يدخلوا.

وأكدت أنها مازالت في العزل الصحي في منزلها بعيداً عن كل الناس حتى تشفى بشكل تام.

وتعد منيف التي أصيبت بالفيروس خلال زيارتها لباريس ثاني فنانة سورية مصابة بعد الممثلة هناء نصور التي التقطت الإصابة خلال زيارة أصدقائها في ​البرازيل​.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص-همسة منيف لـ"الفن": واثقة من التغلب على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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