ما حقيقة إصابة طليق ليلى علوي بفيروس كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - نُقل رجل الأعمال المصري ​منصور الجمال​، طليق الممثلة المصرية ​ليلى علوي​، إلى أحد مستشفيات العزل الصحي، بعد تعرّضه لأزمة صحية خطيرة، بدأت بشعوره ببعض أعراض الإنفلونزا، لكن الأمر تطور بشكل سريع لإلتهاب رئوي حاد، وبعد ذلك أصبح إشتباه بالإصابة ب​فيروس كورونا​.

وينتظر الجمال نتيجة التحاليل، التي ستكشف إذا كان مصاباً بفيروس كورونا، أم أنها مجرد إنفلونزا.

وكان الجمال كثير السفر خلال الفترة الماضية قبل تفشي الفيروس، إذ تواجد ببعض الدول الأوروبية، التي أصبحت معدلات الإصابة بها عالية للغاية.

و لم تكشف علوي عن أي رد فعل، بعد إنتشار أخبار نقل طليقها، إلى أحد مستشفيات العزل الصحي.

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