كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 09:55 مساءً - تعرض ” خالد علامة ” نجل الفنان اللبناني ” راغب علامة ” إلى حادث سير على طريق ” ضبية – بيروت ” حيث اصطدمت إحدى السيارات التي كانت تسير بسرعة جنونية بسيارته من الخلف .
وهو الأمر الذي أدى إلى إنقلاب سيارته كما ظهر في بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي .
وأنقذت العناية الإلهية خالد راغب علامة من الموت واقتصر الحادث فقط على الأضرار المادية فقط .
وعلق والده الفنان راغب علامة على ذلك الحادث بتغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” الحمد لله حبا الحمد لله شكرا الحمد لله رجاء وطاعة الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله ” .
كما خرج خالد راغب علامة بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ليطمئن محبيه ومتابعيه على صحته .
وظهر خالد في مقطع الفيديو بصحة جيدة وقال : ” لكل اللي عم بيسألوا عني وعن عيلتي وعن صحتي .. الخبر مظبوط والحمد لله قطعت على خير أنا بألف خير الحمد لله وما فيي ولا خدش ” .
وكتب في تعليقه عليه : ” الحمدلله على كل حال .. شكرا لكل يلي اتطمنوا عليّي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.