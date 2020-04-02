شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: ملتزم بالحجر الصحى فى السرير بسبب ميكروب بالمعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، أنه ملتزم بالحجر الصحى، مشيرا إلى أنه يلزم السرير بسبب إصابته بميكروب فى المعدة، وذلك توضيحا على صورة نشرها منذ قليل على أحد الشواطئ.

وقال هنيدى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، تعليقا على صورته على أحد الشواطئ :"الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".



محمد هنيدى

وكان النجم محمد هنيدي قد سخر من التريند المتداول حالياً عبر منصات السوشيال ميديا، والذى يسخر من الوجبات والطعام الذى يتناوله الصينون والذى يعد السبب الرئيسى فى تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية أن "شوربة الخفافيش" هى السر وراء انتشار الفيروس.

ونشر "هنيدى" صورة له من أحد مشاهده في فيلم فول الصين العظيم، الذى جسد فيه دور "طباخ" عبر حسابه بتويتر، وقال ساخراً "حاسس بالذنب إنى ماقعدتش هناك وفتحت مطعم فول، كان زمانا ارتاحنا من الحوار ده كله".

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وكان الفنان محمد هنيدى، قد قال سابقا إنه فى الوقت الحالى يجلس فى المنزل مثله مثل العديد من الناس وملتزم بذلك، ولكنه لديه وسوسة التعقيم، مشيرا إلى أنه قام بتناول كمية كبيرة من اللب السورى بعد معرفته بأنه يقوى المناعة، مضيفا: "أنا قاعد فى شوال لب".