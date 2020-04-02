شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العجلة وسيلة النجوم للتخلص من ملل كورونا.. بينهم نجم 75 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم هوليود قرروا التخلص من ملل كورونا والجلوس فى المنزل كوقاية احترازية من الفيروس على طريقتهم الخاصة، وذلك من خلال قيادة العجلة، مثلما ظهر فى صور عدد من النجوم نستعرضها خلال التقرير التالى.

البداية من النجمة ريز ويذرسبون، التي رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي أثناء قيادتها للدراجة بصحبة ابنها، في محاولة منها، كما نشر تقرير الديلي ميل، أن تكسر حالة الملل من فيروس كورونا، وذلك بعدما أطلقت حملة مؤخراً عبر السوشيال ميديا ذكرت فيها بوجوب المكوث في المنزل.

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ريز ويذرسبون مع ابنها

أيضاً ظهر النجم ادم ساندلر أثناء قيادة دراجته برفقة زوجته، وهى ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها النجم الكوميدى على دراجته، حيث أعلن فى أكثر من مناسبة أنه دوماً ما يتغلب على أى ملل بقيادتها.





بعد ذلك يأتى النجم رود ستيوارت البالغ 75 عاماً أثناء تجوله فى شوارع مدينة فلوريدا، وهو يستمتع بحياته أثناء قيادة دراجته المميزة، وعلى طريقة ريز ويذرسبون ارتدي المغني زي رياضى وكأنه في سباق للدراجات.

جدير بالذكر أن العالم أجمع ينتابه حالياً حالة كبيرة من الفزع بشأن فيروس كورونا الذى تسبب في إغلاق السينمات وتوقف الحفلات والأنشطة الترفيهية حول العالم، حيث أوقف الحياة في دول العالم كوقاية احترازية من فيروس كورونا الذى انطلق من الصين ثم انتشر حول بلدان العالم مسبباً إصابات الآلاف حول العالم ووفاة آخرين.