شاهد .. الشرطة الهندية تتعامل مع مخالفي حظر التجول بالصفع والجلد بالعصا

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 08:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو عدة للشرطة الهندية وطريقة تعاملها مع مخالفي حظر التجول في البلاد والذي اتخذته الحكومة كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة بعد ازدياد أعداد المصابين به .

حيث ظهر رجال الأمن في مقاطع الفيديو وهم يطاردون السكان الذين اخترقوا حظر التجول ويعتدون عليهم بالعصا والضرب على أجسادهم مع القيام بالتمارين الرياضية .

أما في الأسواق فتقوم الشرطة الهندية بفضها بإستخدام القوة الجبرية وضرب التجار وفض وقلب عربات الخضراوات على الطريق .