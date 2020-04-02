مؤلف "فالنتينو" يرد بألفاظ خارجة بعد الفيديو الترويجي لمسلسل الزعيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الكاتب والسيناريست المصري، أيمن بهجت قمر، مؤلف مسلسل "فالنتينو"، حالة من الجدل وذلك عقب ساعات قليلة، من طرح أول فيديو ترويجي للمسلسل الذى يقوم ببطولته الفنان عادل إمام في الموسم الرمضاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وواجه قمر انتقادات كثيرة من المتابعين اعتراضا على استمراره فى العمل رغم توقف تصوير مسلسلات رمضان، نتيجة الظروف الحالية التى يمر بها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

بهجت قمر، خرج عن صمته، بعدما انهالت التعليقات الهجومية عليه من الجمهور، ليرد بمنشور عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تعاملوني باحترام اشيلكوا على راسي تنتقدوني او تنتقدوا شغلي باحترام أسمع واتقبل بمنتهى الأدب .. هتقل أدبك عليا وتتمنظر هفرج عليك أمه لا إله إلا الله سنين بنتشتم وبنسكت وإحنا بشر زيكوا على فكره بنحس وبنزعل وبنغضب على شتيمة أهالينا ..صباحكم فل".

ردُّ مؤلف مسلسل "فالنتينو" على الجمهور بهذه التغريده، أثار غضبهم بشكل أكبر، ليدخل معهم فى صراع عبر التعليقات؛ إذ قال له أحد المتابعين: "من وجهة نظري الشخصية مستوى الحوار لا يجب أن يتدنى لهذا المستوى والله في إلغاء متابعة وفي بلوك وفي كذا طريقة تغني عن اللي بيحصل خاصة في ظروف زي اللي العالم كله فيها ربنا يهدي الجميع"، ليرد "قمر" قائلا :" لا بقالنا سنين بنعمل كده وبقت إهانتنا وإهانة اهالينا مستباحة عند بعض الجرابيع السفلة".

وتفاجأ أحد المتابعين من رد فعل أيمن بهذه التغريدات؛ إذ قال له : "انا بعرف إنك أرقى من هيك يا فنان شو صار"، وهو ما دفع مؤلف المسلسل للرد أيضا قائلا: "صارلي سنين أمي وأبويا بيتشتموا وكل إنسان له طاقة أنا بني آدم زيي زيك".

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الأمر لم يتوقف عند حد الانتقاد، إذ تطور بين أيمن بهجت، وأحد المتابعين ليصل إلى التبادل بألفاظ خارجة، وهو ما رفضه الجمهور، ليبدأ السيناريست في توجيه شتائم للجمهور، معبرا عن غضبه لاعتراضه عليه.

وكان أيمن بهجت، نشر الفيديو الترويجي للمسلسل، عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "عادل إمام وصل، فالنتينو المسلسل الذي تم تصويره قبل الكورونا المسلسل الوحيد الذي سوف يظهر فيه الممثلون يتصافحون ويتعانقون ويمسكون اوكر الباب، فالنتينو ...مسلسل بدون كحول".

يذكر أن "فالنتينو" واجه عدة عثرات ومطبات بعيدا عن أزمة كورونا، فقد كان من المتوقع أن يعرض العمل المصري "فالنتينو" خلال شهر رمضان الماضي 2019، لكنه واجه مشاكل إنتاجية أدت إلى توقيف تصويره.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين.

وتدور أحداث العمل الرمضاني "فالنتينو" حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو" الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية.