نوال الزغبي في إطلالة جديدة بالأبيض والأسود

شاركت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبي جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نوال بإطلالة انيقة، وارتدت فستانا اسود وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، كما أنها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.



حققت أغنية "القوية" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب.



أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.



كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية»، وشوقت جمهورها لموعد طرحها، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية، وتستعد لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.

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ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش ليه"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، وغيرها.

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