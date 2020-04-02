حسن الرداد يبدأ مبادرة للتبرع بـ"نقل الدم"

القاهرة - لايف ستايل
قام الفنان حسن الرداد ببدء مبادرة للتبرع بنقل الدم لكل الأشخاص التي تعاني من أمراض تستدعي نقل الدم بكشل مستمر، وذلك حفاظًا على ارواحهم وإستمرار حياتهم.
نشر حسن الرداد، فيديو من خلال حسابه الرسمي على "الإنستغرام" قال من خلاله : "طبعا احنا بنمر بظروف صعبة جدا وده اكتر وقت احنا محتاجين نقف مع بعض فيه مفيش اهم من صحة الانسان وفيه ناس قدرها انها تفضل تنقل دم طول عمرها وحياتها ممكن تتعرض لخطر لو الدم ده قال عشان كده فكرت اعمل المبادرة دي عشان اشجع الناس تنزل تتبرع بالدم عشان ننقذ اهالينا".
وتابع :"بتحدى في المبادرة دي عمرو يوسف .. وامير كرارة .. واحمد السقا ورامي رضوان .. وهشام ماجد .. وايمي سمير غانم .. انهم يعملوا فديوهات عشان يشجعوا الناس ينزلوا يتبرعوا بدمهم لصالح المركز القومي لنقل الدم .. ونخلي نفسنا من نفسنا ونروح في الوقت المخصص للنزول فيه".
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