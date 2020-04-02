نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني على طريقتهم الخاصة

حرص عدد كبير من نجوم مسرح مصر على تهنئة صديقهم الفنان حمدي الميرغني بمناسبة حلول عيد ميلاده الأربعاء الموافق 1 من أبريل، حيث أتم عامه الثاني والثلاثون، فهو من مواليد عام 1988، متمنين له السعادة و النجاح فى حياته الشخصية و الفنية.

نرصد أبرز التهاني من نجوم مسرح مصر لحمدي الميرغني، فمنهم الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس” وجه له تهنئة، حيث نشر صورة تجمعه بحمدي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، قائلاً : “كل سنه وانت طيب ياحموووود ياغالى وربنا يسعدك ويقويك يا ابو تمارا ياعسل وعملتلك ايديت وحتطيتلك سِنه اهو، واستنوا زيكا وشوقه قريبا باذن الله اتنين فى الصندوق”.



علي ربيع

أما الفنان علي ربيع، نشر صورة تجمعه مع حمدي الميرغني، معلقا عليها: “كل سنة وانت طيب يا حمدي وعقبال مليون سنة ودايما مبسوط ومكسر الدنيا”.

كريم عفيفي

كما شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره بصورة تجمعه مع الفنان حمدي المريغني والفنان علي ربيع، وكتب على الصورة قائلاً: كل سنة وأنت طيب يا أنتيمو يا واحشني سنة حلوة عليك يابو صحاب”.

محمد عبد الرحمن

وحرص الفنان محمد عبدالرحمن على تهنئة الفنان حمدي المريغني، حيث نشر صورة تجمعهم من كواليس تصوير مسرح مصر، معلقاً على الصورة بالقول: “كل سنة وانت طيب يا حمودي يا طيب وعقبال مليون سنة يا ابو تمارا يا جدع ودايما مبسوط وناجح يا صاحبي”.

إسراء عبد الفتاح

أما زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح ونجمة مسرح مصر هنأته بطريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” ،حيث نشرت صورة تجمعهم قائلة: “لن أقول كل عام وأنت بخير، بل سأقول انت الخير لكل عام، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي”.

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ويزو

وهنأت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو” على صديقها حمدي، حيث وجهت له رسالة قائلة: “حمدي يا حمدي يا حته سكرة كل سنة وأنت طيب يا عسلية الحياة وعقبال مليون سنة يا سكر”.

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