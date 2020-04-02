أحمد آدم يكشف تفاصيل فيلمه مع سمية الخشاب

كشف الفنان أحمد آدم تفاصيل فيلمه المقبل مع الفنانة سمية الخشاب، قائلا :"إن الفيلم يحمل اسم "صابر وراضي"، وهو من بطولته، وبطولة سمية الخشاب، ومحسن محيي الدين.

وأضاف أحمد آدم أن قصة الفيلم قصة حقيقية، والكوميديا تخرج من أحداثها الإنسانية جدا، وهو من تأليف علاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكي، والمعالجة السينمائية للؤي السيد، ومحمد نبوي.

كما كشف أحمد آدم عن أن التصوير كان من المفترض أن يبدأ السبت الماضي، لكن الخطة تغيرت بسبب ظروف الحظر، وتجرى حاليا مشاورات لتحديد موعد آخر لبدء التصوير.

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