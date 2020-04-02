شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد راغب علامة بعد تعرضه لحادث: "الحمدلله على كل حال.. أنا بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن خالد راغب، نجل الفنان راغب علامة، متابعيه بموقع انستجرام، حيث ظهر بصحة جيدة، مشيرا أنه بالفعل تعرض لحادث سير، موجها الشكر إلى من سألوا عنه.

وقال خالد راغب علامة من خلال فيديو: "لكل من يسألون عنى أهلى وعن صحتى ..الخبر مظبوط والحمد الله عدت على خير .. أنا بألف خير وما في ولاخدش ..شكرا ليكم".

يشار إلى خالد راغب، نجل الفنان اللبنانى راغب علامة نجا من حادث سير، خلال قياده سيارته على طريق "ضبية – بيروت"، حيث اصطدم بأخرى كانت تسير بسرعة جنونية وظهرت سيارته، مقلوبة رأسا على عقب، حيث أنقذته العناية الإلهية وتعرض فقط لخدوش بسيطة.





وكشف الإعلامي اللبنانى سعيد حريرى، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أن سيارة نجل الفنان راغب علامة انقلبت رأسا على عقب، إلا أنه تعرض لخدوش بسيطة وبخير وصحة جيدة، قائلاً: "العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك".

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يذكر أن النجم راغب علامة كان قد انضم لحملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبنانى المنهوب والمسروق هو الذى وقف فى وقت الشدّة، وفى المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".