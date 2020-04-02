نور اللبنانية تكشف عن يومياتها مع أطفالها بالحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نور، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لها برفقة الفنان أحمد حلمي، من فيلم “ظرف طارق”، والذي تم إنتاجه عام 2006 .

نور علقت على الصور قائلة: “اليوم الـ17 من ‏الحظر، وأنا بذاكر للولاد في هذا الظرف الطارئ”.‏

فيلم “ظرف طارق” من بطولة أحمد حلمي، نور، مجدي كامل، خالد الصاوي، يوسف فوزي، محمد شرف، أسامة منير، معتزة عبد ‏الصبور، ميس حمدان، ومن تأليف محمد فضل، إخراج وائل إحسان.

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من ناحية أخرى، تواصل نور تصوير مسلسلها الجديد «البرنس»، والمنتظر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، وتشارك نور في بطولته أمام محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، إخراج تامر مرسي

وكان أخر أعمالها مسلسل “رحيم” الذي عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته ياسر جلال ومحمد رياض ودينا ‏وصبري فواز ورياض الخولي وحسن حسني ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إنتاج شركة “فنون مصر” للثنائي محمد محمود عبد ‏العزيز وريمون مقار.

ويعد العمل هو عودة لنور بعد غياب طويل بسبب إنجابها لأطفالها وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة ويعد من أكثر الأعمال الرمضانية في نسب المشاهدة.