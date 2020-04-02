هيا الشعيبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والجمهور يهاجمها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعيد ميلاد ابنتها “سكينة”، والتي أتمت عامها الثالث.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، استعرضت خلاله تورتة الحفل، والتي حملت صورة ابنتها.

هيا أرفقت مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: “سكينه حبيبتي بنتي كملت ٣ سنين في عز الحظر احتفلنا فيها انا و ابوها واخوانها وخداماتها”.

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عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية هاجموها واتهموها بالعنصرية، وذلك لوصفها مربيات ابنتها بـ “الخدامات”.

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد تحدثت مؤخرا عن أهمية الدور التوعوي المنتظر أن يقوم به النجوم والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

هيا كشفت عن محاولتها للتطوع لخدمة المصابين بالفيروس، إلا أنه تم رفض طلبها، حيث أنها تعاني من مرضي السكري والضغط العالي، كما أنها تعاني من نقص بعض الفتيامينات في جسمها لخضوعها مؤخراً لعملية تكميم معدة، وبالتالي فإنها من الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بالفيروس لانخفاض مناعتهم.

الشعيبي أكدت أن حياتها المهنية توقفت تماماً- خلال استضافتها في برنامج «عالسيف»، وقالت: «كل شيء توقف بالنسبة لي عندي 100 مشهد ما صورتهم لإني ما أقدر أطلع السعودية أصورهم.. حتى عملي في الكويت توقف بسبب احترام القائمين عليه لقوانين الكويت والالتزام الكامل بتعليمات الدولة.. وأخدت عيالي وسافرت الحيران قعدت في شاليهي وقفلت علينا ومنعت الزيارات حتى مع اخواتي».