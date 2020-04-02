حسن الرداد يقود مبادرة للتبرع بالدم ويتحدى النجوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظم الفنان المصري حسن الرداد، مبادرة للتبرع بنقل الدم لكل الأشخاص الذين يعانون من أمراض تستدعي نقل الدم بشكل مستمر لهم.

حسن الرداد،نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام،قال فيه: “طبعا احنا بنمر بظروف صعبة جدا وده اكتر وقت احنا محتاجين نقف مع بعض فيه مفيش اهم من صحة الانسان وفيه ناس قدرها انها تفضل تنقل دم طول عمرها وحياتها ممكن تتعرض لخطر لو الدم ده قل عشان كده فكرت اعمل المبادرة دي عشان اشجع الناس تنزل تتبرع بالدم عشان ننقذ اهالينا”.

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وأضاف: “بتحدى في المبادرة دي عمرو يوسف، وأمير كرارة، وأحمد السقا ورامي رضوان، وهشام ماجد، وايمي سمير غانم، انهم يعملوا فديوهات عشان يشجعوا الناس ينزلوا يتبرعوا بدمهم لصالح المركز القومي لنقل الدم .. وناخد نفسنا ونروح في الوقت المخصص للنزول فيه”.

من ناحية أخرى من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “شاهد عيان”، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى، حيث انتهى الرداد من تصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات المخصصة للعمل.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل “الزوجة 18”، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.