نصائح تامر حسني لجمهوره لمواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني، عدة نصائح لجمهوره بسبب فيروس كورونا، وإصابة البعض منهم بحالة اليأس.

تامر حسني، قال في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “مانقولش زِهقنا نُقول الحّمدُلله ...عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفسبأ بسن أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا و ماشي عالكُل....إن شاء الله ربنا يعديها على خير .. الحّمدُلله”.

من ناحية أخرى طرح الفنان تامر حسني ابتهالًا دينيا بصوته، وأطلق عليه اسم دعاء عن رفع البلاء، و اعتمد فيه على المناجاة والدعاء لرفع الابتلاء عن العالم، وهو من كلمات وألحان تامر حسني، ورؤية موسيقية عبد الرحمن شوقي.‏

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وكان الفنان المصري تامر حسني قد وجه مؤخرا مجموعة من النصائح لجمهوره لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.

تامر كتب، على حسابه الخاص على موقع “فيس بوك”: “صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني.. بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا.. كل شويه اشربوا مياه أو مشروبات دافئه أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيره كلهم حلوين”.

وأضاف: “اجعلوها عاده ثبتوها كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه.. و نفكر بعض كل يوم ان شاء الله اول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري و حياة أحبابكم”.

وتابع: “نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا ((اشرب مياه حالاً بعد اذنك)).. نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد في حفظ الله”.