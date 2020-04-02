نسرين طافش تطلق فكرة "الحجر السعيد".. إليك تفاصيلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة السورية نسرين طافش لمتابعيها فكرة خاصة بها حملت عنوان "الحجر السعيد" وذلك عبر حسابها الرسمي في إنستغرام؛ إذ يأتي اسم الفكرة متماشيا مع ما يعيشه العالم اليوم من حظر عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أما "السعيد"، فهو من سعي طافش إلى نشر الطاقات الإيجابية وإيصال أفكار مختلفة عن طريق بث مباشر تستضيف خلاله أحد رواد ومدربي التنمية الذاتية في الوطن العربي.

وقالت طافش عبر إعلانها عن فكرتها إن موضوعات البث ستكون متنوعة ومختلفة بين كل حلقة وأخرى بحسب اختصاص المدرب الذي ستستضيفه، مبينة أنها أقدمت على هذه الفكرة لتقديم الفائدة وحتى يستفيد الجميع من هذه الموضوعات ومن أجل تقضية الحجر الصحي بالحصول على معلومات مفيدة وجديدة، وسيكون البث المباشر الأول لطافش مع سارة عبد العال وهي خبيرة التنويم بالإيحاء والطاقة تحت عنوان معجزات الحب.

كما شاركت طافش متابعيها عبر إنستغرام مقطع فيديو لها من برنامج "تيك توك" كنوع من التسلية بظل حظر التجوال الذي تفرضه معظم الدول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكتبت أنها تشعر كما لو كانت سنة 2020 فيلم أكشن من كثرة الحماس والدراما والأحداث المشوقة التي جرت بها، وأكدت أن المهم اليوم هو الحفاظ على الصحة من خلال البقاء بالمنزل.

ودعت جمهورها لكي يتابعوا حسابها على برنامج "تيك توك" من أجل أن يستمتعوا معها ومن أجل القضاء على الملل والنكد اللذين يسببهما الحجر الصحي بالضحك والمزاح.

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"ختم النمر"

من جانب آخر، يعرض لنسرين حاليا مسلسل "ختم النمر" وهو عمل مصري من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطي وإنتاج شركة سينرجى، وتؤدي بهذا العمل شخصية مريم الفتاة القوية المتحررة، حيث نالت طافش إشادة كبيرة من متابعيها على أدائها لهذه الشخصية بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

وتستعد طافش كذلك لتصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر" وهو من إخراج سميح النقاش وتأليف الفنان ماجد المصري الذي يشارك طافش بطولة العمل وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإنتاج شركة سينرجي.

ويقع العمل في خمس وأربعين حلقة ومن المقرر أن تبدأ عمليات تصويره الشهر المقبل على أن تتوقف في شهر رمضان المبارك وتستأنف بعده، ويعمل المخرج على استكمال اختياراته للممثلين الذين سيشاركون بهذا العمل.