كرم الشعراني: هكذا أقضي أيامي في الحجر المنزلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدث الفنان السوري كرم الشعراني في فيديو خاص لموقع "فوشيا" عن يومياته وكيفية قضائه لوقته في منزله، وكيف يمضي ساعات اليوم منذ استيقاظه صباحا، والتفاصيل التي يعيشها في ظل الحجر الصحي المفروض في دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمنى الشعراني في الفيديو من الجميع أن يأخذوا فكرة الحجر الصحي من باب إيجابي وليس من باب أنهم محتجزون ولا يمكنهم فعل أي شيء، معتبرا أن هذه الفترة من الممكن أخذها كاستراحة أو فترة نقاهة يمكن للجميع أن يستذكر الأشياء التي يحبها ولم يكن لديه وقت ليمارسها.

وقال الشعراني إنه مثل جميع الأشخاص يقضي وقته بالمنزل مع الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية، وأضاف أنه يمارس الرياضة في الصباح كي تكون عامل نشاط لبقية يومه.

وأكمل الشعراني حديثه بأنه يعيش يوميا مسلسلا جديدا من الاختراعات مع صديقه وزميله بالحجر الصحي وسام أبو صعب، موضحا أن هذه الاختراعات من نوع خاص ومنها أصناف الطعام الغريبة التي يخترعها صديقه.

Advertisements

وكشف الشعراني عن حبه للقراءة وعودته اليوم لها بقوة، مبينا أنه في الفترات السابقة لم يكن هناك متسع من الوقت للقراءة، لذلك هو يستغل فترة الحجر الصحي ليستغله بالقراءة بساعات إضافية.

وأضاف أنه يستغل وقت الحجر الصحي هو وصديقه إما بممارسة أحد الألعاب المسلية التي يفضلانها أو مشاهدة مسلسل معين أو فيلم.

وأكد الشعراني أن أهم شيء في هذه الفترة هو الانتباه للصحة النفسية وعدم السماح للوساوس أن تسيطر على العقل، مبينا أن الاحتراز المبالغ به من الممكن أن يوصل الإنسان لمراحل سيئة من الشكوك حول ما إذا كان يعاني من أعراض مرض ما أو لا وأنه حتى مع تفاصيل الأيام الروتينية التي يعيشها الجميع يجب أن تمضي بإحساس تفاؤلي.

ووجه الشعراني رسالة للجميع بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وبالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على صحة الشخص بالمقام الأول وبالتالي الحفاظ على صحة من حولنا، متمنيا ألا تطول مدة هذه الأزمة.

وكرم الشعراني هو ممثل سوري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2011، وكان متزوجا من الممثلة السورية لوريس قزق التي تخرجت معه أيضا في العام نفسه.