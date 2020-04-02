نجل راغب علامة ينجو بأعجوبة من حادث مروع.. شاهدي الصور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض خالد نجل السوبر ستار راغب علامة لحادث سير مروع وقع اليوم الخميس على أوتوستراد ضبية باتجاه العاصمة بيروت.

وتفاجأ خالد ومعه السائق بسيارة تسير خلفهما بأقصى سرعة؛ ما أدى إلى ارتطامها بسيارتهما التي انقلبت على ظهرها، بجانب الشارع.

ونجا خالد علامة وسائقه بأعجوبة من الحادث المروع وفق ما أظهرته الصور، وتعرض نجل الفنان لرضوض بسيطة وحالته والسائق جيدة، واقتصرت الخسائر على السيارة فقط.

وانهالت على خالد رسائل الاطمئنان بشكل كبير من قبل محبيه فور مشاهدتهم الصور، وتمنوا له دوام الصحة والعافية، كما دعوه للخروج بمقطع فيديو ليطمئنهم على صحتهما.

Advertisements

ولم يقتنع عدد من المتابعين أن حالة خالد الصحية جيدة بسبب انقلاب السيارة بهذه الطريقة المروعة.

يذكر أن خالد علامة ظهر قبل أيام قليلة في فترة العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو يؤدي تمريناته الرياضية التى لم يتوقف عن أدائها رغم عدم تمكنه من الوصول لصالة ألعاب رياضية أو وجود أوزان لتساعده على القيام بتمريناته.

ووثق مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وهو يحمل والدته ويؤدي تمريناته بها بدلًا من استخدام الأوزان الحديدية، وكتب فى تعليقه على الفيديو "جيت بدّى اتمرّن، بس ما لقيت أوزان.. فحملت أمّي تمرّنت فيها.. تمرّنوا بالبيت، ما في شي ما بينحمل يا جماعة.. الحجر المنزلي.. تمرن فى بيتك".