بدء مونتاج حلقات "رامز مجنون رسمي" لرمضان المقبل

بدأت الجهة المنتجة لبرنامج رامز جلال الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بعنوان "رامز مجنون رسمي" في مونتاج حلقات البرنامج استعدادا لعرضها في الموسم الرمضاني.

وكان رامز جلال انتهى من تصوير البرنامج في دبي، والمقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، وعلمت "الدستور" أن رامز يكثف ساعات تصوير البرنامج، وقام بتصوير أكثر من حلقة في يوم واحد بعد أن قرر عدم استكمال التصوير في الفلبين نظرا لانتشار فيروس كورونا.

يشهد البرنامج استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة وعدد من نجوم العالم، ومن المقرر أن تعلن شبكة MBC عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر أبريل لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رامز جلال يبدأ تصوير فيلمه الجديد آخر شباط

رامز جلال ينفذ مقلب جديد فى محمد هنيدى