تعرف على تطورات قضية عمر كمال ورضا البحراوي بسبب "كورونا"

القاهرة - لايف ستايل
تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا بالنيابة عن الملحن خالد تهامي قبل فترة، ببلاغ للنائب العام ضد كل من مطربي المهرجانات عمر كمال ورضا البحراوي بسبب نشر فيديو يتحديان فيه الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
طالب قنطوش في البلاغ الذي حمل رقم 16839 لعام 2020، بمعاقبة "كمال" و"البحراوي" بالحبس والغرامة لأنهما أظهرا صورة مسيئة للشعب المصري والسخرية من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء عالمي.
صرّح ياسر قنطوش لبرنامج "mbc trending" الذي يبث عبر قناة "mbc" أن موكله خالد تهامي لن يتنازل عن رفع الدعوى مستندًا إلى المادة 102 التي تنص على الحبس لمدة عام و دفع غرامة لكل من أذاع عمدًا بيانات أو إشاعات كاذبة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر.
من جانبه قال عمر كمال إن الفيديو المشار إليه تم نشره عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ثم حذفه بعد مدة لا تزيد عن 10 دقائق، قبل أسبوعين من بداية تفاقم أزمة فيروس كورونا واتخاذ الدولة للإجراءات الوقائية اللازمة مثل حظر التجوال، وأن انتشاره راجع للجمهور الذي تداوله بعد الحذف وليس له أو للبحراوي علاقة بهذا الأمر.
وكان عمر كمال قد بث قبل فترة مقطع فيديو مع رضا البحراوي وهما يقبلان ويحتضنان بعضهما ، ساخرين من تعليمات وزارة الصحة التى طالبت التقليل من المصافحة والتقبيل لمنع انتشار فيروس كورونا
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