عاصي الحلاني يحتفل بوصول أغنية "اضحكي" لـ٦ ملايين مشاهدة

احتفل الفنان عاصي الحلاني بوصول أغنية "اضحكي" لـ٦ ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
وكتب عاصي عبر حسابه علي "انستغرام"، 6 ملايين مستمع لاغنية اضحكي علي يوتيوب".
أغنية "اضحكي" لـ عاصي الحلاني، من كلمات عامر لاوند، وألحان: علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر: محمد المقهور.
وكشف عاصي الحلاني، مؤخرًا، عن تفاصيل ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يطرحه تدريجيا خلال الأيام المقبلة
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