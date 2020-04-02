مزيكا تطرح أغنية لؤي الجديدة "باراشوت" عبر يوتيوب

طرحت شركة "مزيكا" أغنية المطرب لؤي الجديدة والتي حملت اسم "باراشوت" وهي من ألبوم الجديد الذي يصدر قريبًا بعنوان "على خيرة الله".

أغنية "باراشوت" من كلمات أحمد معتز، ألحان إسلام رفعت وتوزيع أحمد عادل.



تقول كلمات الأغنية:



اللى عايز منك حاجة ممكن يعمل اى حاجة

وقت ماتبقى فى عز الحاجة ممكن يعمل اى حاجة

وبتلاقيه قايد صوابعه العشره ليك

باراشوت متطفل عليك بيمص دمك بالبطىء

وفى الختام بعد ماتستدرج قوام يوصل لغرضه سلام سلام

وأنا ماعرفكش خلاص فشنك

ناس والله تسد النفس مابتعرفتش نهائى تحس

بيخلوك ببساطه تحس أن الخير بقى دقه نقص

دى ناس والله تسد النفس مابتعرفتش أنها بتحس

بيخلوك ببساطه تحس أن الخير بقى دقه نقص

وأن الدنيا ماعدش حقيقى فيها أمان

وأن حقيقة كل الناس عكس مابتبان

وأن المضمون فى الغالب غير العنوان

وأن الإنسان فى الغالب مابقاش إنسان

لو حد باعنى دى حاجة ماتثيرش اندهاشى

ماهو للأسف بقى هو ده الصح اللى ماشى

واللى معاك دلوقتى علشان تبقى عارف

مسيره يبعد حتى مايقولش أنه ماشى

لو حد باعنى دى حاجة ماتثيرش اندهاشى

ماهو للأسف بقى هو ده الصح اللى ماشى

واللى معاك دلوقتى علشان تبقى عارف

مسيره يبعد حتى مايقولش انه ماشى

ناس والله تسد النفس مابتعرفتش أنها بتحس

بيخلوك ببساطه تحس أن الخير بقى دقه نقص

وأن الدنيا ماعدش حقيقى فيها أمان

وأن حقيقه كل الناس عكس مابتبان

وأن المضمون فى الغالب غير العنوان

وأن الإنسان فى الغالب مابقاش إنسان

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