تعرف على موعد حفل مدحت صالح عبر الإنترنت

أعلنت وزارة الثقافة عن بثها لحفل جديد للفنان مدحت صالح عبر قناتها الرسمية على YouTube وذلك في إطار خطتها لدعم الجلوس في المنزل لمواجهة فيروس كورونا.

يبث الحفل يوم الأحد المقبل فى التاسعة مساء على قناة وزارة الثقافة، ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح خلاله باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات" فضلا عن أغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

يذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرا عددا من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بنت القلب"، والذي يجمعه مع الشاعر بهاء الدين ‏محمد‎

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