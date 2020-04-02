شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال تعرضها شبكة نيتفلكس غدا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة نيتفلكس على طرح الأعمال المختلفة بشكل مستمر، لكن هذه المرة، ستطرح الشبكة 3 أعمال، فى يوم واحد، وهو غدا الجمعة، حيث كان المتابعون ينتظرون شهر أبريل، بسبب طرح الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، على المنصة، فى 3 أبريل الجارى، على أن تطرح الـ 8 حلقات على الشبكة دفعة واحدة، كعادة الشبكة، وستصل مدة كل حلقة إلى نحو ساعة.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

مسلسل La Casa De Papel الأسبانى، من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.

كما تطرح شبكة نيتفلكس الموسم الثانى من مسلسل After Life، غدا، وسيتكون من 6 حلقات، وستصل مدته إلى نصف ساعة، العمل من بطولة النجم جيرفيس توني، وهو أرمل قرر أن يعيش حياة طويلة بما فيه الكفاية لمعاقبة العالم بالقول والقيام بما يحلو له من الآن فصاعدا، ويعتقد أن الأمر يشبه قوة عظمى حيث أنه لا يعتني بنفسه أو أي شخص آخر، ولكن يكتشف أنه أمر صعب عندما يحاول الجميع إنقاذ الشخص اللطيف الذي اعتادوا معرفته.

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ويتضمن فريق الممثلين كيري جودليمان ، توم باسدن ، توني واي وآشلي جنسن، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

وأخيرا، تطرح شبكة نيتفلكس فيلم Coffee & Kareem الجديد، غدا، فيلم Coffee & Kareem، من بطولة بيتي جيلبين، تاراجي ب. هينسون، إد هيلمز، جيسي هاتش، ديفيد آلان جرير، تشانس هيرستفيلد، أندرو باتشولار، رون ريكو لي، سامانثا كول، فريزر ايتشيسون، تيرينس ليتل جاردينج.

ويدور فيلم Coffee & Kareem، بينما يستمتع ضابط الشرطة جيمس كوفي (إد هيلمز)، وعلاقته الجديدة مع فانيسا مانينح (تاراجي ب.هينسون)، وكريم ابنها الذى يبلغ من العمر 12 عامًا (كريم تيرينس ليتل جاردنهاي)، في محاولة لإخافة صديق والدته إلى الأبد، يحاول كريم توظيف الهاربين المجرمين لإبعاده عن حياتهما، لكنه يكشف عن غير قصد شبكة سرية من النشاط الإجرامي، مما يجعل عائلته هدفها الأخير. لحماية فانيسا، يتعاون كريم مع كوفي، الشريك الذي لم يكن يريده أبدًا، لمطاردة خطيرة عبر ديترويت.