شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان اللبنانى راغب علامة يتعرض لحادث سير: خدوش بسيطة وبخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا خالد راغب، نجل الفنان اللبنانى راغب علامة من حادث سير، خلال قياده سيارته على طريق "ضبية – بيروت"، حيث اصطدم بأخرى كانت تسير بسرعة جنونية.





وظهرت سيارة خالد راغب علامه، مقلوبة رأسا على عقب، حيث أنقذته العناية الإلهية وتعرض فقط لخدوش بسيطة.

وكشف الإعلامي اللبنانى سعيد حريرى، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أن سيارة نجل الفنان راغب علامة انقلبت رأسا على عقب، إلا أنه تعرض لخدوش بسيطة وبخير وصحة جيدة، قائلاً: "العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك".

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يشار إلى أن خالد راغب علامة، ابن الفنان اللبنانى راغب علامة، ظهر خلال فترة العزل المنزلى المفروضة فى لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أدى تمريناته الرياضية التى لم يتوقف عن أدائها رغم عدم تمكنه من الوصول لصالة ألعاب رياضية أو وجود أوزان لتساعده على القيام بتمريناته، إلا أنه استخدم والدته بدلا منها.

يذكر أن النجم راغب علامة كان قد انضم لحملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبنانى المنهوب والمسروق هو الذى وقف فى وقت الشدّة، وفى المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".