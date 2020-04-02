"المتحدة" تطلق قوافل الدعم المعنوى لـ "جيش مصر الأبيض"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، دعم جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق قوافل مختلفة تجوب عدد من المحافظات بعد حصولها علي التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية. وتقوم بتحفيز المواطنين فى مناطق سكنهم وتشاركهم فى توجيه الشكر والتحية كما تبث مواد ترفيهية فى المناطق السكنية التى تزورها ويمكن للمواطنين متابعتها من منازلهم. وقال حسام صالح المتحدث الرسمى بإسم المتحدة أن بعض شركات المجموعة تساهم في تلك القوافل وتنظمها شركة تذكرتى، وهى استكمال لسياسات مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى في الدعم المعنوى لجيش مصر الأبيض، وبدأت من خلال ما تقوم به القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة من توقف بثها يوميا لمدة 45 ثانية في الـ 10 ونصف مساء لعرض فيديو قصير تحية تقدير منها لجيش مصر الأبيض. Advertisements



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