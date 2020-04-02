شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني من أمراض الرئة.. هل مازال كريستوف فى المستشفى بسبب كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم نقل المغنى العالمى كريستوف البالغ من العمر ( 74 عاما ) إلى مستشفى في باريس داخل العناية المركزة و ذلك يوم الأحد الماضي، فبعد إجراء الاختبارات جاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وهو الأمر الذى كشف عنه منذ عدة أيام، إلا أن النجم الشهير من بين أولئك المعرضين للخطر بسبب أمراض الرئة التى عانى منها لسنوات.

وكشف موقع " كلوزر " بنسخته الفرنسية أن كريستوف أصيب بفيروس كورونا ، حيث كان يعاني لعدة سنوات من انتفاخ الرئة مما يؤثر على الحويصلات الرئوية.

وحسب الموقع فمنذ أيام ، لم يتم تقديم أي معلومات عن الحالة الصحية للمغني أو عن خروجه المحتمل من المستشفى الباريسي الذي يوجد فيه، والعديد من المرضى الذين يعانون من Covid-19 يحتاجون بعض الوقت للوقوف على أقدامهم من جديد و استرداد صحتهم ، وخاصة أولئك الذين دخلوا العناية المركزة .

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يذكر أن هناك عددا كبيرا من نجوم العالم أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا و هي الأخبار التي تصدم عادة محبيهم ومعجبيهم ، و من أبرز هؤلاء النجوم نجم هوليوود الشهير توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون و إدريس البا و زوجته صابرينا كذلك لنجم الأمريكي جاكسون براون و المغني الأمريكي تشاك بيلي عضو الفريق الغنائي "Testament" ، بينما تم نقل المغنى الأمريكى جون براين إلى المستشفى بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا ، وغيرهم الكثيرين .