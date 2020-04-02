شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني من أمراض الرئة.. هل مازال كريستوف فى المستشفى بسبب كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر
وكشف موقع " كلوزر " بنسخته الفرنسية أن كريستوف أصيب بفيروس كورونا ، حيث كان يعاني لعدة سنوات من انتفاخ الرئة مما يؤثر على الحويصلات الرئوية.
وحسب الموقع فمنذ أيام ، لم يتم تقديم أي معلومات عن الحالة الصحية للمغني أو عن خروجه المحتمل من المستشفى الباريسي الذي يوجد فيه، والعديد من المرضى الذين يعانون من Covid-19 يحتاجون بعض الوقت للوقوف على أقدامهم من جديد و استرداد صحتهم ، وخاصة أولئك الذين دخلوا العناية المركزة .
يذكر أن هناك عددا كبيرا من نجوم العالم أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا و هي الأخبار التي تصدم عادة محبيهم ومعجبيهم ، و من أبرز هؤلاء النجوم نجم هوليوود الشهير توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون و إدريس البا و زوجته صابرينا كذلك لنجم الأمريكي جاكسون براون و المغني الأمريكي تشاك بيلي عضو الفريق الغنائي "Testament" ، بينما تم نقل المغنى الأمريكى جون براين إلى المستشفى بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا ، وغيرهم الكثيرين .
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