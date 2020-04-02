شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيكول سابا تقضى الحجر الصحى مع "كوكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى المطربة اللبنانية نيكول سابا فترة الحجر بالمنزل مع الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية، للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم، ونشرت نيكول فيديو عبر انستجرام وهى تحمى كلبها ووجهت كلمة للجمهور: "فيه كلاب وحيوانات محظوظين.. ناس بترمى كلابها على الطرقات وناس بتحمى كلابها وتهتم بيها لأن الكلب أوفى صديق.. نعيما كوكى".

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نيكول سابا قد وجهت رسالة قاسية ومؤثرة لمتابعيها عبر موقع "انستجرام"، لعدم الاستهانة بخطر فيروس كورونا، حيث قالت "إذا أُصيب طفلك بالفيروس.. سوف يذهب للمستشفى بمفرده ..فى سيّارة إسعاف بمفرده مع أشخاص لا يعرفهم ..إلى مكان وغرفة لا يعرفها ..ليبقَ مع أشخاص لا يعرفهم".

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وتابعت "وأنت ستذهب إلى البيت بدون طفلك، فى الوقت الذى هو فى أمسّ الحاجة إليك ... !!إذا لم تخفْ على نفسك خَف على أطفالك وعائلتك".

ومن ناحية أخرى اعتذرت نيكول سابا لصناع مسلسل "الوجه الآخر" بطولة النجم ماجد المصرى، من تأليف فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجى، وجاء اعتذارها لارتباطها بعدة أعمال فنية فى مصر ولبنان، حيث لم يكن لديها متسع من الوقت لتصوير المسلسل فى الوقت الحالى .