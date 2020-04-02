شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير 70% من أحداث "ليالينا".. وأطباء وتعقيم فى اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف أبطال مسلسل "ليالينا" تصوير العمل مطلع هذا الأسبوع، بعد أيام من التوقف خلال الفترة الماضية، حيث يتم التصوير حالياً فى ديكور حارة العدلية بمنطقة شبرا منت لساعات تصل إلى 15 ساعة يومياً، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، خاصة أن مخرج العمل أحمد عبد الفتاح انهى تصوير 70% من المشاهد خلال الفترة الماضية.

واستعان القائمون على المسلسل بأكثر من طبيب للتواجد فى موقع التصوير لقياس درجات كل الموجودين بشكل يومى قبل بدء التصوير، إضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال وأيضا للكويشن، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع.



فريق عمل مسلسل ليالينا

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.