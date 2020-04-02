شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى بيتك".. فيديو شيماء سيف تقلد الروسيات فى حملتهن للبقاء المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية وخفة ظلها، حاولت الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر تقليد "فيديو" لمجموعة من الفتيات الروسيات والأوكرانيات في حملتهن باللغة العربية للبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

ظهرت الفنانة شيماء سيف برفقة زوجها كارتر، حاولت تقليدهن بصورة كوميدية، عبر حسابها بموقع انستجرام:"شوفو للأخر".

في حلقة من برنامج Side Talks with Maya والتي تقدمه الفنانة مايا دياب علي انستجرام، حلت الفنانة شيماء سيف بعقويتها وروحها الفكاهية من منزلها حيث تخضع للحجر المنزلي منعا للاختلاط كحال المصريين جميعا، وقالت شيماء أنها "ملتزمة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا وبشكل كلي منذ 21 يوماً ".



شيماء سيف ومحمد كارتر

وأوضحت شيماء أن "زوجها محمد كارتر ينام كثيراً، في وقت الحذر أما هي فهي من الأشخاص الذين يستيقظون باكراً في الساعة السابعة صباحاً، و عبرت شيماء عن إستغرابها من الحديث دائماً عن شكلها الخارجي حيث أوضحت أنها جميلة المظهر ومستشهدة مؤكده أن سعاد حسني نجحت ليس فقط لأنها كانت امرأة جميلة"؟

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كان من المفترض أن تجتمع شيماء ومايا منذ أشهر قليلة في مسرحية "لوكاندة الأوباش" في موسم الرياض إلا أن شيماء انسحبت قبل العرض وتم استبدالها بالممثلة بدرية طلبة ، وعن هذا الانسحاب قالت شيماء أن السبب فيه هو ضيق الوقت فقط .

من خلال البرنامج قامت مايا بتحضير الطعام واخذت بعض النصائح من شيماء واختتمت اللقاء بدعوتها لزيارتها في بيروت فور انتهاء الحجر المنزلي.

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب اطلقت برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم "Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب"، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحيّ التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشّي وباء كورونا، حيث تشارك الجمهور وقائع البث المباشر على إنستجرام.