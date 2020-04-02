شكرا لقرائتكم خبر عن بتتمشى فى الشقة بـ سكوتر.. شوف بشرى إزاى بتقضى حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الفنانة بشرى، الجمهور ومتابعيها، بكيفية قضائها وقت حظر التجوال فى منزلها، حيث قامت بعمل فيديو من المنزل وتقود فيه الـ سكوتر داخل المنزل وكأنها ذاهبة إلى مكان معين، وعلقت بشرى على الفيديو قائلة:"معلش يا جماعة مشغولة عندى مشوار مهم.. تخاريف الحظر".

وفى سياق متصل تنشغل بشرى حالياً بتصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" المرشح للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشارك بشرى البطولة كلاً من هشام اسماعيل، عمرو عابد، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وساندى على وثراء جبيل وحنان يوسف وغفران محمد وتأليف سناء هاشم وإخراج تامر حمزة.

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وكانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، قد فرضت حظر التجوال الأسبوع الماضى من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك ضمن القرارات التى أصدرتها الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع، وهو ما جعل المواطنين يلتزمون بيوتهم طوال وقت الحظر.

يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامى امام