سامو زين يعد الجمهور بحفل "لايڤ" ويجهز لمفاجأة 12 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان سامو زين على التواصل مع جمهوره ومحبيه، من خلال بث فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، قبل قليل.

وقال سامو متحدثًا عن فيروس كورونا (كوفيد 19): "المرض بيخلص بمحبتنا وصفاء قلبنا"، متمنيا أن ينصلح الحال في كل دول العالم، خاصة تلك التي شهدت تفشيا للفيروس، مثل إيطاليا وأمريكا وفرنسا وألمانيا.

ووعد سامو جمهوره بأن يقدم لهم حفل "لايڤ" عبر الانترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أن بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيطلق مفاجأة للجمهور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتابع "ديروا بالكم على حالكم، ابقوا آمنين الله يحفظكم ويخليلي ياكم، وإن شاء الله ربنا يكتب للجميع زيارة مكة والقدس وكل المعابد والكنائس والمساجد وأماكن العبادات تتفتح".

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