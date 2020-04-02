بعد نقله للمستشفى بسبب اشتباه بالإصابة بكورونا.. كيفانج تاتليتوج يطمئن جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طمأن النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير في الوطن العربي باسم "مهند"، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأن نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.

وكان "كيفانج" قد شعر ببعض الأعراض التي تتشابه مع مرض الكورونا، وانتقل لإحدى مستشفيات العاصمة التركية اسطنبول، إلا أن التحليل كشف عن التهاب رئوي في منطقة صغيرة بالرئة.

وكان الفنان التركي قد أعلن منذ فترة ابتعاده عن العاصمة اسطنبول، لقضاء فترة العزل المنزلي في منطقة بعيدة برفقة زوجته.