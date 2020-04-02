بالفيديو| نيكول سابا تعتني بكلبها "كوكي": "أوفى صديق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:



شاركت الفنانة نيكول سابا، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو ظهرت خلاله وهي تعتني بكلبها "كوكي".



وقالت في الفيديو "فيه كلاب كمان وحيوانات محظوظين، فيه ناس بتكب كلابها على الطرقات، وناس بتحمي كلابها وبتهتم فيهم، لأن الكلب أوفى صديق، نعيما كوكي".



وكتبت في تعليقها على الفيديو "إذا أردت امتلاك حيوانات أليفة عليك الاعتناء بها".



جدير بالذكر أن عددا كبيرا من النجوم انتقدوا إقدام البعض على التخلص من حيواناتهم الأليفة "القطط والكلاب"، وإلقائها في الشوارع خوفا من أن تكون سببا في نقل العدوى بفيروس كورونا covid 19، وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية.