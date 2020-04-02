عبير صبري تستعيد طفولتها بصورة تجمعها بوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعادت الفنانة عبير صبري، ذكريات طفولتها، بصورة تجمعها بوالديها عبر حسابها الرسمي بمواقع إنستجرام.

وكتبت: "ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء، ربنا يخلي ماما ويرحم بابا ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته، ربنا يرحمه عاش حياة قصيرة، سنين طويلة عدت على رحيله".

يذكر أن عبير صبري، تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني "دهب عيرة"، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب، وسينرجي.