شاهد .. كريم فهمي في طفولته المدرسية

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره، صورة من طفولته المدرسة، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر كريم الصورة عبر خاصية"ستوري" وعلق عليها قائلاً:"أول ماحد كان يقولي خلي وشك بشوش أكتر". قائلاً:"أول ماحد كان يقولي خلي وشك بشوش أكتر". يذكر أن كريم فهمي يشارك في الدراما الرمضانية لهذا العام من خلال مسلسل"ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم:"شريف منير، أحمد سعيد عبد الغني، سوسن بدر، عماد رشاد، إيهاب فهمي، سليمان عيد"، ومن تأليف:عمرو محمود ياسين،إخراج:مصطفى فكري. من خلال مسلسل"ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم:"شريف منير، أحمد سعيد عبد الغني، سوسن بدر، عماد رشاد، إيهاب فهمي، سليمان عيد"، ومن تأليف:عمرو محمود ياسين،إخراج:مصطفى فكري.

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