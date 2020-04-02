فيديو .. أحمد باتشان يحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة بأغنية "بعد غيابه"

تخطى كليب أغنية "بعد غيابه" للفنان أحمد بتشان، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في أقل من شهر بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: محمد عاطف، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: عمرو عبدالفتاح، والكليب إخراج: عماد قاسم.

Advertisements

يذكر أن بتشان بدأ عام 2020 بأغنية جديدة "لازم أفهم"، وحققت

أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع: خالد عز، وتبعتها أغنية "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال".