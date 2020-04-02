هنأ الفنان أحمد الفيشاوي زوجته السيدة ندى الكامل، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر الفياشوي صورة لها معلقاً عليها :"كل سنهو انتي طيبه و زي البدر المنور ❤"، وتمنى متابعيه السعادة والتوفق لهما في حياتهما الزوجية وهنأوها بعيد ميدها، وذلك عبر تعليقاتهم على الصورة.
يذكر أن الفياشوي تزوج من ندى الكامل في عام 2018، وظهر معها في أول حدث فني رسمي من خلال مهرجان الجونة السينمائي، وأثارا الجدل بظهورهما سوياً، وسط كثرة الاخبار حول زيجات الفيشاوي المتكررة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من أحمد الفيشاوي لزوجته في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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