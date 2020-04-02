شاهد .. منة فضالي تشارك في تحدي الطفولة

نشرت الفنانة منة فضالي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت منة من خلالها في تحدي الطفولة، وعلقت على الصورة قائلة: قبلت التحدي .. من غير تريقه يا خوانا. Advertisements ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة منة فضالي عرض فيلم ماكو، وبطولة كل من نيكولا معوض، ناهد السباعي، منة فضالي، محمد مهران، منذر رياحنة، بسمة، عمرو وهبة، خالد أنور، فريال يوسف، سارة الشامي. منة فضالي عرض فيلم، وبطولة كل من نيكولا معوض، ناهد السباعي، منة فضالي، محمد مهران، منذر رياحنة، بسمة، عمرو وهبة، خالد أنور، فريال يوسف، سارة الشامي.

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