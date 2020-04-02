فيديو.. حاتم فهمي يتخطى الـ 40 ألف مشاهدة بأغنية "شوفت" على "يوتيوب"

تخطى كليب أغنية "شوفت" للفنان حاتم فهمي حاجز الـ 40 ألف مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان:عمر الشربيني، توزيع: كريم عبد الوهاب. تعتبر أغنية "شوفت"، عودة غنائية لحاتم فهمي بعد غياب أكثر من 9 سنوات بعد طرح آخر ألبوماته "لسه بإيديا"، الذي صدر عام 2011 وضم 10 أغنيات منهم"لما بقابله، جلك قلب، هعمل أي حاجة، كملتني، زي ماتيجي، متابعك". بعد غياب أكثر من 9 سنوات بعد طرح آخر ألبوماته "لسه بإيديا"، الذي صدر عام 2011 وضم 10 أغنيات منهم"لما بقابله، جلك قلب، هعمل أي حاجة، كملتني، زي ماتيجي، متابعك".

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