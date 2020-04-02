شاهد.. إلهام شاهين توجه رسالة شكر إلى الإعلامي حمدي رزق

نشرت النجمة إلهام شاهين بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت إلهام شاهين رسالة شكر إلى الإعلامي حمدي رزق، قائلة: كل الشكر والتقدير لصاحب القلم المحترم .. الكاتب و الإعلامى المرموق أ. حمدى رزق .. كلامك عنى وسام على صدرى و فخر كبير لى .. أنا تلميذة أستاذتنا الكبيرة ناديه لطفى الله يرحمها .. تعلمت منها الإنسانيه كما تعلمت منها الفن و مسئوليته و رسالته .؟ الله يرحم موتانا جميعا .. و يارب

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يكون القادم أجمل بإذن الله.

يذكر أن النجمة إلهام شاهين شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة كل من صفية العمري، هشام سليم، حنان شوقي، سامح الصريطي، إنعام سالوسة، محمد رياض، درة، سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، إسماعيل محمود، محمد عبدالحافظ، عايدة رياض، دينا عبدالله، صبري عبدالمنعم، محمد متولي، عهدي صادق، سناء شافع، محمد فريد، علاء مرسي، أحمد عبدالوارث،

عادل أمين، بسام رجب، عادل أنور، محمد عادل، شريف فايد، كارمن سليمان، نضال نجم، فاروق فلوكس، حمدي الميرغني، خالد حجاج، منة بدر، أحمد صيام، مفيد عاشور، محمود البزاوي، أشرف طلبة، خالد محمود، نورهان، عبير منير، دينا محسن، ملك قورة، حمادة بركات، أمير شاهين، تامر سمير، شريف باهر، ندى عادل، مايا مغربي، كريم مأمون، عاصم بجاتو، عمرو الجزار، مصطفى بسيط، عمرو شميس، ، عفاف مصطفى، مصطفى هريدي، رباب ممتاز، لي لي قاسم، مصطفى رجب، ليلى حسين، نوال سمير، أماني كمال، مصطفى محمود شميس، تيام قمر، صفي الدين عادل، شريف منير، صلاح الحسيني، إحسان الترك، محمود جليفون، رشا فؤاد، محمد قشطة، مجدي شكري، ناصر عثمان، هشام كامل، أشرف بوزيشن، جمال فرج.