شاهد.. صورة لـ درة التونسية في طفولتها

نشرت الفنانة درة التانسية صورة من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت درة على الصورة قائلاً:"عندما كنت طفلة صغيرة، كان لدي

أحلام، واعتقدت أنه إذا كنت شخصًا جيدًا فستكون سعيدًا لأنك تستحق. لكن الحياة الحقيقية مختلفة".

يذكر أن درة شاركت مؤخراً في

صالات العرض السينمائي من خلال فيلم "في يوم وليلة"، بجانب عدد كبير من النجوم منهم "خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، محمد عادل، حنان مطاوع، محمد جمعة، سامي مغاوري"، من تأليف:ايمن مكرم، إخراج:أيمن مكرم.